Moby Prince Mattarella | Una tragedia che poteva e doveva essere evitata

A 35 anni dal disastro della Moby Prince, il presidente della Repubblica ha commentato la vicenda definendola una tragedia che avrebbe potuto essere evitata. Nel suo intervento, ha invitato le istituzioni e la comunità a rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza in mare, sottolineando l'importanza di garantire protezione e controllo nelle operazioni marittime. La commemorazione si è svolta in un clima di richiamo alle responsabilità e alla necessità di migliorare le norme di sicurezza.

A 35 anni dal disastro di Livorno il Capo dello Stato richiama istituzioni e comunità a rafforzare la prevenzione e la sicurezza in mare Oggi ricorrono 35 anni dalla tragedia del Moby Prince, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene ricordando “l’insopportabile prezzo” pagato dalle 140 vittime di quello che resta il più grave incidente della navigazione civile italiana. Era il10 aprile del 1991quando una collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo causò un violento incendio nei pressi del porto di Livorno. Questo anniversario riporta al centro del dibattito non solo la memoria delle vittime, ma anche le responsabilità, i ritardi e le ombre che per anni hanno accompagnato la ricostruzione di quel drammatico evento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Moby Prince, Mattarella: “Una tragedia che poteva e doveva essere evitata” Mattarella: "La tragedia della Moby Prince poteva essere evitata"AGI - "Centoquaranta morti, l'insopportabile prezzo dell'incidente più grave della nostra navigazione civile". Moby Prince, Mattarella: «Tragedia doveva essere evitata, restano interrogativi»«Centoquaranta morti l’insopportabile prezzo dell’incidente più grave della nostra navigazione civile: tragedia che poteva e doveva essere evitata e... Temi più discussi: Moby Prince. Un’indagine da proseguire; Moby Prince, Saccardi: se ricordare è atto di giustizia la necessità imperativa è vigilare sulla sicurezza; Moby Prince,l’appello dei familiari delle vittime: Chi sa parli, ultimo miglio per la verità; Moby Prince,l'appello dei familiari delle vittime: Chi sa parli, ultimo miglio per la verità. Moby Prince, Mattarella a 35 anni dalla tragedia: «Restano interrogativi senza risposte»La sciagura era costata la vita a 140 persone. Il capo dello Stato esprime vicinanza ai familiari e richiama l’urgenza di rafforzare prevenzione e sicurezza in mare ... lanuovasardegna.it Tragedia del Moby Prince: Fontana, ricordo dell’immane incidente si accompagna all’impegno per verità e standard di sicurezza più altiNel 35° anniversario della tragedia del Moby Prince, avvenuta il 10 aprile 1991, la mia vicinanza va alle vittime e ai loro familiari. Il pensiero è oggi rivolto anche alla comunità livornese, segnat ... agensir.it Moby Prince, Pittalis:"chiudere entro l'anno il lavoro certosino della commissione" Livorno - Le parole dell'on. Pietro Pittalis, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince - facebook.com facebook Il #10aprile di 35 anni fa il traghetto Moby Prince entrò in collisione con una petroliera vicino al porto di Livorno: per il più grave disastro della Marina mercantile italiana dal dopoguerra in poi che provocò 140 morti non è ancora stato trovato nessun colpevole. x.com