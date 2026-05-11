Loraine e Rob, pensionati che avevano affidato a un'impresa la ristrutturazione della loro abitazione, ora vivono in una roulotte da più di un anno. Dovevano tornare nella loro casa in poche settimane, ma i lavori non sono mai stati completati. La coppia descrive la situazione come un incubo, dopo aver creduto di aver fatto un investimento per il futuro. La loro vicenda evidenzia come un progetto di ristrutturazione possa trasformarsi in un disagio prolungato.

Sarebbero dovuti rientrare nella loro casa ristrutturata in poche settimane, ma si sono ritrovati a vivere in una roulotte da oltre un anno. È la storia di Loraine e Rob Deering, ex membri della Royal Air Force, rimasti senza abitazione dopo il fallimento dell’impresa edile a cui avevano affidato una ristrutturazione da circa 100.000 euro nella loro casa di Dundee, in Scozia. La coppia aveva deciso di investire i risparmi di una vita per rendere la propria abitazione più adatta all’età avanzata, affidandosi a una società che aveva promesso lavori completi in 12 settimane. Ma il cantiere si è fermato a metà e l’azienda è successivamente entrata in crisi fino alla cessazione dell’attività, lasciando la casa in condizioni di totale inabitabilità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pensavamo fosse un investimento per il futuro, ora viviamo in una roulotte. E’ un incubo”: la storia di Loraine e Rob, pensionati truffati dall’impresa che doveva ristrutturare la loro casa

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