Silvi si accende | il Discofest del 1° maggio anima la città

Il primo maggio, la Piazza dei Pini di Silvi si anima con il terzo Prima(vera) Discofest, un evento organizzato da Silvi Enjoy. L'iniziativa mira a promuovere il commercio locale e a valorizzare il turismo durante la stagione primaverile. La manifestazione coinvolge musica e intrattenimento, attirando residenti e visitatori nella città costiera. La giornata si svolge nel rispetto delle norme vigenti e si inserisce nel calendario delle attività primaverili.

? Cosa sapere Il 1 maggio la Piazza dei Pini di Silvi ospita il terzo Prima(vera) Discofest.. L'evento di Silvi Enjoy punta a rilanciare il commercio locale e il turismo primaverile.. Venerdì 1 maggio, dalle 15:00 fino a tarda notte, la Piazza dei Pini di Silvi ospiterà la terza edizione del Prima(vera) Discofest, con Paolo Noise e Pippo Palmieri protagonisti sul palco. L’appuntamento musicale, organizzato dall’Associazione Silvi Enjoy insieme ai commercianti della marina e sostenuto dal patrocinio del Comune di Silvi, trasformerà il centro cittadino in un palcoscenico all’aperto. L’evento punta a dare il via alla stagione primaverile puntando sulla musica e sulla socialità per movimentare l’area urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Silvi si accende: il Discofest del 1° maggio anima la città Notizie correlate Parolise si anima per la Festa del Primo Maggio: musica, cibo e spettacolo per tutto il giornoLa confraternita del Preziosissimo Sangue organizza una giornata di festa in Piazza Giovanni Falcone con street food, concerti live e intrattenimento... Leggi anche: Città 30, che cosa succede ora: il dibattito in città si accende