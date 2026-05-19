La Spezia celebra il vinile | appuntamento in piazza Cavour per la fiera

A La Spezia si svolge una fiera dedicata ai vinili in piazza Cavour, dove appassionati e collezionisti potranno scambiare dischi tra loro. L’evento prevede l’esposizione di vari tesori musicali, con numerosi banchi di vendita e scambio. La manifestazione si svolge nel fine settimana e coinvolge diversi espositori provenienti da varie regioni. La partecipazione è aperta a tutti e non richiede prenotazioni, offrendo un’occasione per condividere la passione per la musica su supporto in vinile.

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