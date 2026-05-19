La Spezia celebra il vinile | appuntamento in piazza Cavour per la fiera
A La Spezia si svolge una fiera dedicata ai vinili in piazza Cavour, dove appassionati e collezionisti potranno scambiare dischi tra loro. L’evento prevede l’esposizione di vari tesori musicali, con numerosi banchi di vendita e scambio. La manifestazione si svolge nel fine settimana e coinvolge diversi espositori provenienti da varie regioni. La partecipazione è aperta a tutti e non richiede prenotazioni, offrendo un’occasione per condividere la passione per la musica su supporto in vinile.
? Punti chiave Quali tesori musicali si potranno scambiare tra i banchi?. Come influirà lo scambio di dischi sul successo dell'evento?. Chi organizza questa giornata dedicata al collezionismo a La Spezia?. Perché questa fiera potrebbe diventare un appuntamento fisso in città?.? In Breve Organizzazione Ernyaldisko prevede attività dalle ore 10.00 fino alle 19.00.. L'evento in piazza Cavour include vendita e scambio di vinili e CD.. L'iniziativa mira a consolidare i mercatini tematici nel territorio spezzino.. L'ingresso gratuito favorisce l'incontro sociale tra collezionisti di diverse generazioni.. La domenica 24 maggio alle ore 10.00, piazza Cavour a La Spezia ospiterà la Fiera del disco organizzata da Ernyaldisko per una giornata dedicata al collezionismo di vinili e compact disc. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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