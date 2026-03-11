La Fiera del Vinile torna a Daste | oltre 40 espositori e un libro

Domenica 15 marzo a Bergamo si svolge la Fiera del Vinile presso la sede di Daste, con la partecipazione di oltre 40 espositori. L’evento include un mercato di dischi, un DJ set e la presentazione di un libro dedicato al celebre club newyorkese CBGB. La manifestazione si propone come un appuntamento dedicato agli appassionati di musica e collezionisti di vinili.

L’EVENTO. Domenica 15 marzo a Bergamo torna «La Centrale dei dischi»: mercato, Dj set e la presentazione del volume dedicato allo storico club newyorkese CBGB. Domenica 15 marzo la grande sala della centrale di Daste Bergamo tornerà a riempirsi di musica, storie e collezionismo con una nuova edizione della Centrale dei Dischi, appuntamento ormai consolidato per appassionati e curiosi. Dalle 10 alle 19 oltre quaranta espositori provenienti da tutta Italia porteranno migliaia di vinili, Cd e audiocassette da sfogliare, scambiare e acquistare. L’evento si svolgerà negli spazi dell’ex centrale elettrica cittadina, oggi trasformata in luogo di cultura e incontri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

