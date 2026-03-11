La Fiera del vinile torna a Daste | più di 40 espositori e il libro sul Cbgb

Domenica 15 marzo, la centrale di Daste a Bergamo ospiterà nuovamente la Fiera del vinile, con oltre 40 espositori che presenteranno dischi di vari generi. Durante l’evento sarà disponibile anche un libro dedicato al CBGB, il famoso locale newyorkese. La sala si riempirà di appassionati, collezionisti e curiosi che vogliono scoprire e scambiare musica e storie legate ai vinili.

Bergamo. Domenica 15 marzo, la grande sala della centrale di Daste Bergamo tornerà a riempirsi di dischi, storie e musica con una nuova edizione della Centrale dei Dischi, appuntamento ormai imperdibile per collezionisti, curiosi e amanti della musica. Dall e 10 alle 19, oltre 40 espositori da tutta Italia porteranno migliaia di vinili, Cd e audiocassette pronti per essere sfogliati, scambiati e scoperti. Un vero paradiso analogico per chi vive la musica non solo come ascolto, ma come oggetto da cercare, collezionare e tramandare. La location non potrebbe essere più simbolica: quella che un tempo era la centrale elettrica cittadina oggi continua a produrre energia, ma sotto forma di cultura, incontri e suoni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

