La società ha acquistato il titolo La squadra affidata a D’Auge La Pallavolo Grosseto torna in serie B2
La Pallavolo Grosseto torna in serie B2 a partire dal prossimo anno. La società ha acquisito il titolo di categoria e continuerà a essere guidata dal presidente Riccardo Tinacci. La squadra è affidata a D’Auge, che si occuperà della gestione tecnica e sportiva. La decisione di acquistare il titolo di B2 segna un passo importante per il club, che si prepara a competere nel prossimo campionato con rinnovato entusiasmo.
Grandi novità per la Pallavolo Grosseto. La società grossetana femminile dal prossimo anno torna in B2: il sodalizio del presidente Riccardo Tinacci (nella foto) ha comprato il titolo di B2. "La società ricalcherà il panorama nazionale nella serie B2, questo è ufficiale: abbiamo acquistato il titolo – dice Tinacci –. L’allenatore sarà Giuseppe Dauge. A breve, verso metà della prossima settimana, comunicheremo lo staff partendo dal secondo allenatore della B2, l’Under 19, 17, 15 e 14. Di Under 17 ce ne saranno due. Abbiamo un settore S3 enorme, faremo tre squadre Under 12. Lì avremo difficoltà perché abbiamo troppe bimbe e mancano gli allenatori, quindi lanciamo un appello ad allenatori validi affinché si rivolgano alla Pallavolo Grosseto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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