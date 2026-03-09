Serie C femminile La Pallavolo Grosseto cede al tie break

Nella partita di Serie C femminile, la Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’ ha affrontato la squadra di Signa nel girone B. La squadra grossetina ha concluso il match al quinto set, subendo una sconfitta al tie break. La partita si è svolta a Signa e ha visto entrambe le formazioni impegnate fino all’ultimo punto.

Sconfitta al quinto set a Signa per la Pallavolo Grosseto 'Giorgio Peri' nel girone B di serie C femminile. Le ragazze della coach Alberti (nella foto) escono a testa dal campo della prima della classe del campionato. Passo falso esterno delle grossetane allenate da Elisabetta Alberti, sconfitte 3-2 (25-17, 25-16, 18-25, 20-25, 15-9) dopo aver rimontato due set hanno ceduto al quinto. Primi due set sottotono delle grossetane che comunque alla fine strappano un punto alla capolista e muovono la propria classifica mettendo in cascina un punto 'pesante'. Il Volley Club Le Signe resta al comando con 43 punti e le grossetane salgono a quota 27 occupando il settimo posto.