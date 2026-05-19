Un ex portiere di calcio ha dichiarato di non aver mai toccato cocaina, spiegando di essere stato squalificato perché considerato scomodo. Ha aggiunto di lavorare come camionista e di non apprezzare il calcio. Nella stessa occasione, ha riferito di essere stato sorteggiato quattro volte di fila per i controlli antidoping, definendo la situazione “strana”. Ha anche precisato di aver scelto di non patteggiare, anche se avrebbe potuto ricevere una pena di sei mesi, perché si dichiara innocente.

Nicholas Caglioni ha scelto una seconda vita alla Lincoln Hawk, alias Sylvester Stallone, il camionista di “Over the Top” che diventa campione di braccio di ferro. Nicholas, 43 anni, ex portiere passato per Atalanta e Messina in Serie A, squalificato due stagioni per cocaina nel 2007, il suo sogno l’ha visto sfumare "ingiustamente", come sostiene da tempo. Ha smesso nel 2019 dopo quasi trecento partite tra i professionisti. Oggi s’è reinventato camionista. Nicholas, e il calcio? "Mi fa schifo, ho chiuso. Non guardo neanche più le partite. E poi la vita del professionista di oggi mi aveva stufato. L’ho capito a Salò, in Serie C: video analisi, dietologo, nutrizionista, psicologo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caglioni: "Mai toccato cocaina, squalificato perché scomodo. Faccio il camionista, il calcio mi fa schifo"

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