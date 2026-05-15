Camionista napoletano salva sull' A1 un ragazzo che voleva togliersi la vita | Diceva di voler morire
Tre camionisti che percorrevano l’autostrada Napoli-Milano hanno tratto in salvo un giovane che stava cercando di togliersi la vita. L’episodio è avvenuto nei pressi di un autogrill tra Bologna e Firenze, quando i conducenti hanno notato il ragazzo in un’area di sosta e hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Il giovane aveva espresso il desiderio di morire e si trovava in uno stato di forte disagio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze di polizia.
Tre camionisti protagonisti di un salvataggio che ha dell’incredibile avvenuto sull’autostrada Napoli-Milano all’altezza dell’autogrill Pioppa Ovest, nei pressi di Bologna. Si chiamano Giuseppe Narducci, di Acerra in provincia di Napoli, e Marco Leone e Antonio Marzocca, pugliesi di Corato. Si sono accorti di un ragazzo che faceva parte di una scolaresca in gita e che dall’area di servizio si dirigeva velocemente verso l’autostrada inseguito dalla sua insegnante. Immediatamente sono partiti con i loro camion e sono riusciti a fermarlo un attimo prima che raggiungesse le corsie di marcia e finisse inevitabilmente travolto dalle auto. Il racconto «Gridava “Lasciatemi voglio morire”, ma noi siamo padri di famiglia e gli abbiamo risposto che se lui si fosse lanciato lo avremmo fatto anche noi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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