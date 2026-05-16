da settembre al via la scuola di alta formazione in ecografia clinica

A partire da settembre, prenderà avvio la prima edizione della Scuola di Alta Formazione in Ecografia Clinica, organizzata dal Consorzio Universitario Humanitas. La scuola avrà sede operativa presso ArtemisiaLab Analysis e si rivolge a professionisti del settore sanitario interessati ad approfondire le competenze in ecografia clinica. L’iniziativa si inserisce nel calendario formativo previsto per quest’anno e rappresenta un’occasione di aggiornamento specializzato nel campo delle tecniche ecografiche.

Roma, maggio 2025 - Prendera? il via a settembre la I Edizione della Scuola di Alta Formazione in Ecografia Clinica, promossa dal Consorzio Universitario Humanitas, con sede operativa presso ArtemisiaLab Analysis. La nuova Scuola nasce con l'obiettivo di offrire ai medici un percorso formativo avanzato, caratterizzato da un taglio prevalentemente pratico e orientato all'acquisizione di competenze ecografiche concrete, immediatamente applicabili nella pratica clinica quotidiana. L'iniziativa si affianca al Master in Ecografia di Secondo Livello, che ha riscosso un importante successo e ha confermato il forte interesse della classe medica verso percorsi di formazione ecografica qualificati, strutturati e ad alto contenuto operativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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