UCI Cinemas Casoria celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo con proiezioni speciali di Super Mario Galaxy

Il 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, UCI Cinemas Casoria organizza proiezioni speciali di “Super Mario Galaxy - Il Film”. Le proiezioni saranno autism friendly, rivolte a spettatori con bisogni specifici, e si terranno nella stessa giornata. L’iniziativa fa parte di un’azione volta a promuovere un’esperienza cinematografica più accessibile e inclusiva.

In occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, UCI Cinemas Casoria rinnova il proprio impegno per un cinema sempre più inclusivo, con proiezioni autism friendly del nuovo attesissimo titolo “Super Mario Galaxy - Il Film”, previste nella stessa giornata. Da tempo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - UCI Cinemas Casoria celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo con proiezioni speciali di Super Mario Galaxy Articoli correlati Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: all'UCI Cinemas di Torino proiezioni autism friendly, le dateLe iniziative si svolgono presso UCI Cinemas Torino Lingotto e Moncalieri, con l’obiettivo di offrire un’esperienza cinematografica accessibile anche... Il cinema per tutti: la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo a Oriocenter con UCI Friendly AutismLa Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo ci invita a riflettere su quanto conti rendere i luoghi di aggregazione spazi realmente... Una selezione di notizie su Cinemas Casoria Temi più discussi: UCI Cinemas Casoria celebra la Pasqua con la nuova campagna di comunicazione - Napoli Village - Quotidiano; Erica Cassano presenta Duramadre alla Feltrinelli di Napoli - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; A Sorrento, al via la quinta edizione di Soave sia il vento Così… se fan tutti - Napoli Village - Quotidiano; UCI CINEMAS - Casoria e Marcianise: il 27 e il 28 marzo due proiezioni speciali di Malavia con la regista Nunzia De Stefano in sala. UCI Cinemas Casoria celebra la Pasqua con la nuova campagna di comunicazioneLe vacanze di Pasqua rappresentano un momento prezioso da trascorrere insieme, ma anche un'occasione in cui i genitori sanno bene quanto possa valere una ... napolivillage.com UCI Casoria e UCI Cinemas Marcianise: il 27 e il 28 marzo due proiezioni speciali di MalaviaVenerdí 27 alle ore 21:20 presso l’UCI Cinemas Cinepolis Marcianise e sabato 28 marzo alle ore 21:40 presso l’UCI Cinemas Casoria, il pubblico potrà ... napolivillage.com Una splendida serata all'Uci cinema di Casoria a vedere il film di Peppe Iodice. - facebook.com facebook