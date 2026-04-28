Acciai Speciali Terni il Gruppo Arvedi celebra la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro | si inaugura la mostra Lavoro Sicuro!

In occasione della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, il Gruppo Arvedi ha inaugurato la mostra intitolata “Lavoro. Sicuro!” presso uno dei suoi stabilimenti italiani. La manifestazione fa parte di un'iniziativa per promuovere la cultura della prevenzione tra i lavoratori e sensibilizzare sull'importanza delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro. L'evento si inserisce nelle attività di rinnovo dell'impegno del gruppo in materia di sicurezza.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Gruppo Arvedi rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura della prevenzione all’interno di tutti i siti produttivi italiani. L’iniziativa coinvolge.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Edilcassa Sicilia promuove giornata dedicata alla formazioneIl 28 aprile, in occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro”, Edilcassa Sicilia promuove a Palermo un’importante... Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, esperti a confronto a Roma sul ruolo dell’intelligenza artificialeROMA – L’intelligenza artificiale si conferma uno strumento sempre più rilevante anche per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro,... Approfondimenti e contenuti Un miliardo (solo metà subito) per rilanciare Acciai Speciali di TerniDopo attesa, polemiche e molta lotta sindacale, l’accordo di programma per Acciaierie Speciali Terni è stato firmato. Il piano sembra aprire la strada per il rilancio di un’impresa che ha il ... huffingtonpost.it Acciai speciali Terni torna in vendita. Contatti con cinesi, svedesi , indianiL'azienda ternana conferma: le strategie di Thyssenkrupp sono per la cessione o la ricerca di un partner. Multinazionale tedesca in contatto con diversi gruppi Terni, 18 maggio 2020 Acciai speciali ... lanazione.it