La scuola che si gioca tutto a maggio insegna agli studenti a vivere all’ultimo
A maggio, ogni anno, il mondo della scuola si ritrova a vivere momenti di grande tensione e incertezza. Nonostante la costanza del mese, le scuole si preparano ad affrontare esami, verifiche e scadenze importanti, spesso con poco preavviso. Questo periodo rappresenta il momento in cui studenti e insegnanti devono affrontare le sfide più intense, tra prove decisive e responsabilità crescenti. La fine dell’anno scolastico si avvicina, portando con sé un clima di attesa e di verifiche finali.
Maggio arriva con puntualità e prevedibilità, eppure ogni volta coglie il mondo della scuola di sorpresa. Le settimane si riempiono di prove scritte, interrogazioni, recuperi, interrogazioni di recupero, prove suppletive, ultime possibilità, appelli finali; immancabile poil’ultimissima interrogazione su tutto. In pochi giorni si concentra ciò che avrebbe potuto trovare spazio nei mesi precedenti, e il risultato è noto: assenze strategiche, ansia, tensioni, trattative continue, studenti che calcolano, famiglie che protestano, docenti che rincorrono. Eppure, nelle scuole superiori, soprattutto dove l’anno è diviso in trimestre e pentamestre, da gennaio a giugno c’è un tempo lungo, ampio, adatto a costruire un percorso valutativo solido, strutturato eprogrammato. 🔗 Leggi su Panorama.it
IL GIORNO PEGGIORE DELLA MIA VITA
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