C’è una differenza sottile ma decisiva tra una piazza e un palcoscenico. La prima è il luogo della partecipazione, il secondo quello della rappresentazione. A Genova, il 16 maggio, le due dimensioni torneranno a sovrapporsi con la “Coloratacena”, che dopo otto anni riconquista piazza De Ferrari, cuore simbolico e istituzionale della città. Non un luogo qualunque dunque, ma il salotto buono, il crocevia del potere, proprio sotto le finestre della Regione. La decisione della sindaca Silvia Salis di ripristinare il patrocinio al banchetto arcobaleno, dedicato ai diritti Lgbtqia+, non è un atto neutro. È una scelta che parla un linguaggio preciso: quello dei diritti elevati a segno identitario dell’amministrazione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Silvia Salis, l'ultimo show: 16 maggio, la cena che spiega tutto

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