La scuola apre a fine agosto in Emilia-Romagna ma non per tutti

In Emilia-Romagna, la scuola statale inizierà il 15 settembre, secondo quanto stabilito dall’ordinanza emanata circa dieci anni fa. La data di apertura delle scuole è stata fissata per la fine della prima metà di settembre, anche se nelle ultime settimane sono state fatte numerose dichiarazioni che hanno creato aspettative diverse. La decisione riguarda esclusivamente le scuole pubbliche, mentre non sono ancora stati annunciati i dettagli relativi alle scuole private o ad altre istituzioni educative.

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Bologna, 19 maggio 2026 - La scuola statale, in Emilia Romagna, comincia il 15 settembre. Come da ordinanza di un decennio fa e nonostante il profluvio di dichiarazioni. Nessun anticipo. In compenso, la Regione s’inventa una sorta di apertura anticipata – non obbligatoria e che non fa partire l’attività didattica – riservata alle elementari dal 31 agosto al 14 settembre. Una riapertura anticipata dal sapore di centro estivo per rispondere alle richieste di un diverso calendario scolastico e chiudere quel discorso una volta per tutte. Una novità che è stata presentata dal presidente della Regione, Michele de Pascale e dall'assessora alla Scuola, Isabella Conti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La scuola apre a fine agosto in Emilia-Romagna (ma non per tutti) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FESTA di ADDIO: MIA CUGINA SE NE VA PER SEMPRE - by Charlotte M. Sullo stesso argomento Scuole aperte dal 31 agosto: l'Emilia Romagna lancia la sperimentazione per le primarieUna rivoluzione che mette al centro il diritto all’educazione e il benessere delle famiglie, immaginando una scuola più vicina ai bisogni reali delle... In Emilia-Romagna le scuole primarie aprono già dal 31 agosto: parte la sperimentazioneUna rivoluzione che mette al centro il diritto all’educazione e il benessere delle famiglie, immaginando una scuola più vicina ai bisogni reali delle... #KateMiddleton alla scuola Salvador Allende, seduta tra i bambini nella natura, nel secondo giorno della sua visita in Emilia Romagna, dove è arrivata per studiare il #ReggioEmiliaApproach, modello internazionale per l'educazione all'infanzia x.com La scuola apre a fine agosto in Emilia-Romagna (ma non per tutti)La prima campanella suona il 15 settembre 2026, apertura anticipata dal 31 agosto al 14 settembre riservata alle elementari di 42 Comuni. L’assessora Isabella Conti: Un aiuto per chi lavora ... ilrestodelcarlino.it Scuole primarie aperte prima delle lezioni: l’Emilia Romagna avvia la sperimentazioneLa Regione Emilia-Romagna finanzierà con 3 milioni di euro una sperimentazione rivolta alle scuole primarie, per offrire attività ... orizzontescuola.it