La schermitrice ha commentato l’assoluzione degli imputati, dicendo di aver subito conseguenze molto dolorose e di non conoscere il numero preciso di volte in cui sarebbe stata vittima di violenza. Ha aggiunto di sentirsi stanca e di voler ora mostrarsi pubblicamente. La sua testimonianza è supportata dall’associazione Donne in Rete contro la violenza, che si schiera al suo fianco. La vicenda è stata resa nota dopo aver presentato denuncia per le violenze subite durante un raduno di scherma.

Tre anni dopo, il tribunale di Siena ha deciso di assolvere i due imputati perché «il fatto non sussiste». Entrambi negano e il processo si è svolto con rito abbreviato. Fuori dall'aula, tra le lacrime, Fernanda Herrera ha deciso di rompere il suo silenzio, di tornare a parlare, a gridare la sua violenza e di mostrarsi in volto. «Mi facevano tanto male e non so quante volte mi hanno stuprata. Gli ho urlato di fermarsi ma hanno continuato ancora e ancora. Non avevo forze», ha raccontato la vittima a Repubblica. «Loro sono italiani e io no, vogliono proteggerli perché uomini e perché italiani. Il giudice in aula non mi ha mai guardato in faccia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La schermitrice Fernanda Herrera dopo l'assoluzione degli imputati: «Mi facevano tanto male. Non so quante volte mi abbiano stuprata. Ora sono stanca, voglio farmi vedere»

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