roma marzo un bivio che vale una stagione tra corsa champions e notti europee

A Roma, il mese di marzo si presenta come un momento decisivo per la squadra, con una sfida tra la corsa alla qualificazione in Champions League e le notti europee. Dopo il pareggio contro la Juventus, la squadra è chiamata a reagire rapidamente. Questo mese potrebbe determinare il corso della stagione, con ogni risultato che avrà un peso importante sulle ambizioni future.

Dopo il pareggio dal sapore amaro contro la Juventus, la Roma è chiamata a rialzare subito la testa. Il mese di marzo si preannuncia come un vero e proprio spartiacque per la stagione giallorossa, un mese in cui ogni errore può costare caro e ogni vittoria può alimentare grandi speranze. La ripartenza è fissata a Genova, in un match che regalerà emozioni forti: i capitolini ritroveranno sulla panchina avversaria Daniele De Rossi. L’ex capitano sta guidando i rossoblù in un buon cammino, ma è a caccia di punti vitali per una salvezza ancora tutta da conquistare. L’Europa chiama: l’euro-derby e la spinta dell’Olimpico. Archiviata la trasferta ligure, la squadra entrerà nel vivo con un trittico di partite che definirà le reali ambizioni del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

