Scandone Avellino-Tiber Roma | la sfida che vale una stagione

La partita tra Scandone Avellino e Tiber Roma si gioca al Pala Del Mauro, valida per la 28ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. La Tiber Roma, guidata dal coach Cilli, arriva con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la qualificazione ai play-off. La squadra avellinese si prepara ad affrontare un avversario che si presenta come uno dei più impegnativi del campionato. La sfida si preannuncia decisiva per le sorti di entrambe le formazioni.

La Scandone Avellino si prepara ad accogliere al Pala Del Mauro la Tiber Roma di coach Cilli, in occasione della 28^ giornata del campionato di Serie B Interregionale, avversaria ostica e determinata a conquistare punti preziosi in ottica qualificazione ai play-off.Una sfida importante per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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