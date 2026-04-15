Vuole entrare in casa ma la trova occupata da tre spacciatori

Tre giovani stranieri sono stati denunciati a Castelfiorentino per aver occupato abusivamente un immobile e per il possesso di sostanze stupefacenti con l’intenzione di spacciare. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto durante un sopralluogo nella zona, dove è stato scoperto che l’abitazione era occupata senza autorizzazione. La polizia ha sequestrato alcune quantità di droga trovate all’interno dell’immobile.

Castelfiorentino, 15 aprile 2026 – Tre giovani cittadini stranieri sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobile e possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Per uno di loro, è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Questo il bilancio dell’operazione condotta dalla polizia locale del comando di Castelfiorentino. https:www.lanazione.itmontecatinicronacaspara-al-vicino-vb2v5x53 Tutto è iniziato a seguito della segnalazione del proprietario di un immobile in vendita, impossibilitato ad accedere all’appartamento in quanto la porta risultava chiusa dall’interno. Dentro la casa, c’erano due cittadini originari del Marocco, già identificati pochi giorni prima in centro durante i controlli di routine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vuole entrare in casa, ma la trova occupata da tre spacciatori Notizie correlate Leggi anche: Va a trovare le figlie, 85enne torna e trova la casa occupata da una cingalese Anziana esce per una visita e quando torna trova casa occupataUscire di casa per una visita medica e trovarla occupata al ritorno, con la serratura cambiata. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ferrara, gli sfollati non trovano casa: Nessuno vuole affittargliele; Domanda casa under 35 rivoluziona il mercato: cosa cambia per chi cerca; Morgana realizza il suo sogno. Installato l’ascensore a casa: Grazie a tutti, è fantastico; Come Trump ha deciso di entrare in guerra contro l’Iran. Vuole entrare in casa, ma la trova occupata da tre spacciatoriTutto è iniziato a seguito della segnalazione del proprietario di un immobile in vendita, impossibilitato ad accedere all’appartamento in quanto la porta risultava chiusa dall’interno. Dentro la casa, ... lanazione.it In casa della ex scalando il balcone: vuole i soldi, la ferisce con il coltelloCASTELBELLINO Si era arrampicato sul balcone ed era riuscito a entrare in casa della ex per riprendersi mille euro che le avrebbe prestato. E lui, per far valere le sue ragioni, l’avrebbe minacciata ... corriereadriatico.it Nuova opportunità per chi vuole entrare nel mondo del calcio da protagonista: ì , allo stadio , prenderà il via il nuovo corso arbitri promosso dall'Associazione Italiana Arbitri - Se - facebook.com facebook