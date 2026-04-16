Scende di casa e trova il portone di casa imbrattato | Insulti ovunque anche sulle mura del palazzo

Un residente di Ancona ha segnalato che il 13 aprile un giovane, di circa 28 anni, è stato visto imbrattare con insulti le mura e il portone della propria abitazione senza apparente motivo. La scena si è verificata davanti alla palazzina, dove sono state trovate scritte offensive sui muri e sulla porta d’ingresso. La persona ha descritto dettagliatamente l’episodio e ha fornito alcune indicazioni sul giovane coinvolto.