Scende di casa e trova il portone di casa imbrattato | Insulti ovunque anche sulle mura del palazzo
Un residente di Ancona ha segnalato che il 13 aprile un giovane, di circa 28 anni, è stato visto imbrattare con insulti le mura e il portone della propria abitazione senza apparente motivo. La scena si è verificata davanti alla palazzina, dove sono state trovate scritte offensive sui muri e sulla porta d’ingresso. La persona ha descritto dettagliatamente l’episodio e ha fornito alcune indicazioni sul giovane coinvolto.
ANCONA - “Segnalo un ragazzo di massimo 28 anni, che il 13 aprile senza motivo è stato visto imbrattare con parole offensive le mura e il portone della palazzina di casa mia. E’ un atto vandalico gratuito di fronte al parco della Cittadella". A segnalarlo è una residente di via Circonvallazione. .🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Seguito e rapinato del Franck Muller da 25mila euro nel portone di casa mentre porta a spasso il caneDue uomini sono stati arrestati dai poliziotti della 6^ sezione della Squadra mobile: sono stati fermati a bordo di una Panda il giorno dopo il colpo.
"A casa comanda mia moglie". Scontro tra un giornalista e Bambole di Pezza: "Vogliamo potere ovunque, perché fuori casa abbiamo paura"Il gruppo tra i Big di Sanremo ha avuto uno scontro di battute acceso con un giornalista durante la conferenza stampa.
Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: Chi di ghirla sale, chi di ghirla scende; Presunto stupro, il bomber Rosa scende in campo e viene contestato: Una vergogna, si fa di tutto pur di vincere; Emergenza casa: in Toscana è sempre più difficile acquistarne una; La notte da incubo tra residenti che non possono rientrare e chi scende in strada in pigiama.
Audi scende in campo a Berlino: lancio-show per la R26 di Hulkenberg e BortoletoLancio in grande stile - anzi kolossal - a Berlino per il debutto in scena di Audi. Al culmine di un concentrato ma suggestivo show multimediale la Casa che nella scorsa stagione ha completato la ... sportmediaset.mediaset.it
Fratelli d'Italia tocca un nuovo minimo e scende al livello più basso dalle elezioni europee, ovvero da giugno 2024. Ecco l’ultimo sondaggio di Termometro politico: https://fanpa.ge/raFXv - facebook.com facebook
#Terni, si scende sotto i 106 mila #residenti. Nuovo #record #negativo di nascite: « #Discesa #inesorabile» x.com