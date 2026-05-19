Nella puntata di questa sera di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha condiviso alcune anticipazioni sulla programmazione estiva. Durante il programma, si è parlato anche di Samira, con Scotti che ha affermato che la concorrente lo prende in giro. Come di consueto, il conduttore ha inserito pillole di curiosità tra le prove, mantenendo il pubblico coinvolto e attento. La trasmissione prosegue con il suo consueto ritmo, regalando momenti di intrattenimento e aggiornamenti ai telespettatori.

Come ogni sera, pillole di curiosità e non solo a La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti. La protagonista della serata è stata in parte la Campionessa in carica, Alice, che ha totalizzato la somma di 245.300 euro, fino all’inizio della partita. Dopo l’apertura con i Pooh dei Fortuna Five (con Fornaciari che è andato a 200 all’ora, parente ovviamente di Zucchero), si è passati alle varie manche. La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 19 maggio 2026. La Ruota della Fortuna non ha la minima intenzione di fermarsi: il game show riportato ormai in onda l’estate scorsa da Gerry Scotti, con Samira Lui in studio, va in onda anche per l’estate. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry dà un’anticipazione estiva. Su Samira: “Mi prende in giro”

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