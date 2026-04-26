Durante la puntata di oggi di La Ruota della Fortuna, il nuovo look di Samira Lui ha sorpreso Gerry, che ha ammesso di essersi spaventato. L’episodio si è verificato in una giornata particolare per l’Italia, il 25 aprile, festa della Liberazione. La concorrente ha presentato un outfit diverso dal solito, attirando l’attenzione del conduttore e degli spettatori presenti in studio. La trasmissione è andata in onda come di consueto, nel rispetto del suo palinsesto.

Torna un nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna anche in una giornata fondamentale per l’Italia come quella del 25 aprile, data della Liberazione. Ma è sabato e nelle ultime settimane questa serata è dedicata a una puntata speciale, La seconda chance, che dà una seconda possibilità appunto a quei concorrenti che sono stati particolarmente sfortunati durante il loro turno, a causa di qualche Passamano e Bancarotta di troppo. Ora possono tentare di nuovo la fortuna con una nuova partita. E per l’occasione Samira Lui sfoggia un look incredibile e tutto nuovo che lascia di sasso Gerry Scotti. Samira Lui fa prendere uno spavento a Gerry. La puntata inizia al solito con l’ingresso del padrone di casa seguito a ruota (è proprio il caso di dirlo) dalla co-conduttrice e valletta de La Ruota della Fortuna Samira Lui.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, il nuovo look di Samira Lui spiazza Gerry: “Mi sono spaventato”

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