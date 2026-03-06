Supporto psicologico | il 25 per cento delle persone con disabilità vi rinuncia così come buona parte di chi se ne prende cura Eppure | un caregiver che sta bene fa un servizio più efficace alla persona che assiste

Una recente indagine evidenzia che il 25 per cento delle persone con disabilità e molte di chi si prende cura rinunciano al supporto psicologico, anche se riconoscono la sua importanza. I dati mostrano un accesso limitato, ostacolato da alti costi, scarsità di specialisti e barriere territoriali. Nonostante la consapevolezza, le difficoltà nel ricevere assistenza rimangono evidenti.

Il dato più significativo riguarda le rinunce: il 25,4% delle persone con disabilità ha dichiarato di aver abbandonato o di non aver avviato un percorso psicologico a causa di barriere fisiche, logistiche, comunicative o culturali. Tra gli ostacoli, il 73% indica il costo economico come principale freno. Seguono l’assenza sul territorio di psicoterapeuti con competenze specifiche sulla disabilità (27,9%), la distanza fisica dagli studi (22,6%) e la scarsa informazione sulle opzioni disponibili (16,4%). Accanto alle criticità emergono però anche indicazioni operative. Il 48,1% considera fondamentale la facilità d’uso delle piattaforme digitali mentre oltre il 50% cerca professionisti con esperienza specifica nella disabilità, percentuale che sale al 58,7% quando si chiede quanto tale competenza sia importante nella scelta del terapeuta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

