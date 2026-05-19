Negli ambienti aziendali si sta assistendo a un cambiamento nella percezione del tempo, che prima veniva considerato semplicemente come denaro, mentre ora viene visto come vita. Questo mutamento si riflette anche nelle iniziative volte a migliorare la qualità del lavoro attraverso accordi territoriali. Tali patti mirano a promuovere un equilibrio tra le esigenze delle imprese e il benessere dei lavoratori. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di trasformazioni nelle pratiche lavorative e nelle politiche aziendali.

Il tempo è denaro, si usava dire. Oggi le nuove generazioni dicono che il tempo è vita. E che nel mondo del lavoro anche il tempo può giocare un ruolo diverso dal passato. Non è un caso se 3,75 milioni di persone (erano 6,5 durante la pandemia) lavorino in smartworking e se molte aziende sperimentino orario flessibile e settimana corta: secondo un’indagine di Polimi e Doxa accade nel 10% dei casi. Ora il tema di un tempo del lavoro più adatto alle esigenze della vita quotidiana ma anche di una produzione che guardi più agli obiettivi che all’orario è pronto a entrare nella contrattazione di secondo livello nelle aziende brianzole. L’occasione è emersa nella tappa monzese di Relind, il tour di Assolombarda che ha messo a confronto imprese e sindacati proprio sul valore del tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rivoluzione in azienda. Un Patto territoriale sulla qualità del lavoro

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