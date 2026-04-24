Lavoro di qualità e regole certe Il patto per la concorrenza leale

A Perugia è stato firmato presso Confcommercio Umbria un Protocollo d’Intesa chiamato “Patto per il lavoro”. L’accordo territoriale ha l’obiettivo di affrontare in modo strutturale il problema del dumping contrattuale nei settori del terziario, commercio, servizi e turismo. L’intesa si concentra sul garantire lavori di qualità e regole chiare per le imprese e i lavoratori coinvolti.

PERUGIA – È stato firmato, presso Confcommercio Umbria, il Protocollo d’Intesa “Patto per il lavoro”, un accordo territoriale che punta a contrastare in modo sistemico il fenomeno del dumping contrattuale nei settori del terziario, commercio, servizi e turismo. A sottoscrivere l’accordo sono stati per Confcommercio Umbria il presidente Giorgio Mencaroni; per Filcams Cgil Massimiliano Cofani (segretario per la provincia di Perugia) e Lucia Rossi (per la provincia di Terni); per Fisascat Cisl Umbria la segretaria Rachele Rotoni; per Uiltucs Umbria la segretaria Maria Ermelinda Luchetti. Si tratta di una delle prime intese di questo tipo a...🔗 Leggi su Lanazione.it

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