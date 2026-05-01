Uil e UilTrasporti sulla continuità territoriale dell' aeroporto d' Abruzzo | Vigilare su tempi e qualità servizio

La Uil e Uiltrasporti Abruzzo hanno espresso soddisfazione per la firma del decreto da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ufficializza il ripristino dei voli di continuità territoriale tra l'aeroporto di Pescara e Milano Linate. La decisione riguarda anche l’attivazione di nuovi collegamenti e mira a garantire un servizio regolare. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre sottolineato l’importanza di monitorare attentamente tempi e qualità del servizio offerto.

La Uil e Uiltrasporti Abruzzo accolgono con estremo favore la firma del decreto da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che sancisce ufficialmente il ritorno dei voli in continuità territoriale dallo scalo di Pescara verso Milano Linate e l'attivazione della.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Testa (Fdi) sulla continuità territoriale per l'aeroporto d'Abruzzo: "Passaggio decisivo per la mobilità regionale"Il deputato di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, commenta l'attivazione della continuità territoriale, che consentirà di avere stabilmente voli per... Continuità territoriale per l’aeroporto d’Abruzzo, Testa (FdI): "Passaggio decisivo per i collegamenti"La legge di bilancio 2026 prevede uno stanziamento di 500mila euro destinato alla compensazione degli oneri di servizio pubblico, misura che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: ? Audizione; IX Commissione Camera dei Deputati, Trasporti Mobilità Ferroviaria; Servizio rimorchio portuale. Uil trasporti proclama lo stato di agitazione; Inibus, Uil Trasporti e Fit-Cisl: Mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori: ora basta!; Uil Trasporti 'inaccettabile riduzione Frecciarossa verso l'estate'. Uil Trasporti 'inaccettabile riduzione Frecciarossa verso l'estateRiduzione del trasporto ferroviario sulla costa del Molise, compresi i Frecciarossa nel mese di maggio per lavori di potenziamento legati al raddoppio Termoli-Lesina. La vicenda è motivo di forte preo ... ansa.it Tensioni sullo sciopero AMCA: la UILTRASPORTI attacca il liquidatoreNuovo scontro sul cantiere di igiene ambientale e sulla gestione della vertenza che riguarda la società A.M.Ca. S.r.l. in liquidazione. La UILTRASPORTI Campania interviene con un comunicato duro nei c ... ildispariquotidiano.it Il corteo del Primo Maggio organizzato da Cgil, Cisl e Uil a Trieste. I partecipanti tra slogan su lavoro, diritti e pace. Inevitabili i disagi al traffico facebook Cgil, Cisl e Uil, 'Un lavoro dignitoso per il futuro dell'Umbria'. La manifestazione regionale del Primo maggio a Umbertide x.com