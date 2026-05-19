Durante una serata a Roma, un giovane artista ha confermato di aver vinto un noto talent musicale, ma ha anche precisato di non aver abbandonato gli studi. Ha raccontato di proseguire con le lezioni e di continuare a dedicarsi alla musica senza interrompere le attività scolastiche. La sua presenza ha attirato l’attenzione di alcuni presenti, che hanno ascoltato le sue parole e apprezzato la sua volontà di mantenere un equilibrio tra formazione e carriera.

da Roma «No no, continuiamo a suonare e cantare». C’è stato un momento, più o meno domenica sera a due terzi della finale di Amici che poi ha vinto, in cui Lorenzo Salvetti, 18 anni, ricciuto e piccolino con lo sguardo malinconico, ha fatto capire che non bada troppo ai fronzoli e che la musica innanzitutto. Maria De Filippi aveva proposto una variazione di scaletta ma lui no, ha preferito tirare dritto e riprendere subito a esibirsi. «Mi sto concentrando soltanto sulle canzoni, all’amore penserò dopo » ha spiegato infatti ieri, ancora frastornato dopo aver alzato una coppa fisicamente grande quasi come lui, ma simbolicamente molto più grande e significativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rinascita di Lorenzo. "Ho vinto Amici ma continuo a studiare"

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Lorenzo - Stupida vita - Amici 25 (Inedito parziale)

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