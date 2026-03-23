In occasione del Meeting di Livorno è andata in onda una puntata speciale di Swim Zone, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: Martina Bonacchi ha intervistato Lorenzo Zazzeri, che ha fatto un primo bilancio a poco più di tre settimane dai Campionati Italiani Assoluti. Le prime impressioni dopo le gare labroniche: “ Buone sensazioni, 49?2 in questo momento della stagione è un tempo molto solido, che conferma quanto di buono sto facendo in allenamento. Sto trovando un’ottima continuità di rendimento, sia in vasca che nella gestione delle energie durante la giornata fuori, e quindi questo mi permette di avere anche più energia nonostante il carico di lavoro “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Zazzeri: “Ho quasi 32 anni, ma continuo a migliorare. Lavoro sulla seconda vasca dei 100”

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