La Reyer vede la semifinale | Derthona annientata in gara 2

La squadra veneziana ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dei playoff scudetto dopo aver vinto gara 2 dei quarti di finale contro la squadra piemontese. La partita si è svolta questa sera al Taliercio, con gli orogranata che hanno dominato l’incontro grazie a una prestazione collettiva efficace. La vittoria consente alla squadra di avvicinarsi ulteriormente alla fase successiva del campionato Lba, con un risultato che ha chiuso la serie con una netta affermazione.

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