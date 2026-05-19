La Reyer vede la semifinale | Derthona annientata in gara 2

Da veneziatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra veneziana ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dei playoff scudetto dopo aver vinto gara 2 dei quarti di finale contro la squadra piemontese. La partita si è svolta questa sera al Taliercio, con gli orogranata che hanno dominato l’incontro grazie a una prestazione collettiva efficace. La vittoria consente alla squadra di avvicinarsi ulteriormente alla fase successiva del campionato Lba, con un risultato che ha chiuso la serie con una netta affermazione.

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Una grande Umana Reyer vede più vicina la semifinale dei play off scudetto del campionato Lba. In gara-2 dei quarti contro la Bertram Derthona, questa sera al Taliercio, gli orogranata hanno superato i piemontesi con una solida prova di squadra.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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