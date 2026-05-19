La Reyer vede la semifinale | Derthona annientata in gara 2
La squadra veneziana ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dei playoff scudetto dopo aver vinto gara 2 dei quarti di finale contro la squadra piemontese. La partita si è svolta questa sera al Taliercio, con gli orogranata che hanno dominato l’incontro grazie a una prestazione collettiva efficace. La vittoria consente alla squadra di avvicinarsi ulteriormente alla fase successiva del campionato Lba, con un risultato che ha chiuso la serie con una netta affermazione.
Una grande Umana Reyer vede più vicina la semifinale dei play off scudetto del campionato Lba. In gara-2 dei quarti contro la Bertram Derthona, questa sera al Taliercio, gli orogranata hanno superato i piemontesi con una solida prova di squadra.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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