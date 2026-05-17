Nel playoff di basket, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria importante contro l'avversaria in una partita giocata al PalaTaliercio. La squadra di casa ha costruito parziali decisivi nel corso dell'incontro, riuscendo a mantenere il vantaggio fino alla fine. La squadra avversaria ha avuto diverse occasioni di recupero grazie ai rimbalzi offensivi, ma non è riuscita a sfruttarle adeguatamente. La partita si è conclusa con il successo della squadra di casa, che ha dominato soprattutto nel secondo tempo.

? Punti chiave Come ha fatto la Reyer a costruire quei parziali decisivi?. Perché la Bertram non è riuscita a sfruttare i rimbalzi offensivi?. Chi ha trascinato Venezia nei momenti di massima pressione?. Cosa deve cambiare la squadra di Fioretti per pareggiare la serie?.? In Breve Prentiss Hubb segna 20 punti, Vital 16, Baldasso 15 e Strautins 14 per la Bertram.. Venezia costruisce parziali netti di 9-0 e 7-0 per gestire il vantaggio.. La serie playoff si sposta martedì al PalaTaliercio per il ritorno in casa.. Hubb accorcia il divario finale con una tripla a un minuto dal termine.. La Umana Reyer Venezia ha battuto la Bertram Derthona per 89-82 al PalaTaliercio, portando la serie playoff sull’1-0 dopo una sfida decisa negli ultimi istanti di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff, Venezia ruggisce al PalaTaliercio: la Reyer batte Derthona

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