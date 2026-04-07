Nel primo appuntamento delle semifinali scudetto di basket femminile, il Famila Schio ha ottenuto una vittoria contro l’Autosped G BCC Derthona con il punteggio di 85-69. La partita si è svolta davanti a un pubblico di oltre 1800 spettatori al PalaRomare, con la squadra di Giorgios Dikaioulakos che ha condotto per larghi tratti dell’incontro. Il risultato favorisce le padrone di casa, che si sono imposte nel primo dei due incontri previsti.

Il Famila Schio conquista gara-1 di semifinale scudetto contro l’Autosped G BCC Derthona. 85-69 il punteggio finale di un confronto per larghi tratti controllato dalla squadra di Giorgios Dikaioulakos di fronte a un PalaRomare riempito per ampia misura (oltre 1800 persone). In doppia cifra vanno Maria Conde con 17 punti e Kitija Laksa con 13, oltre a Costanza Verona con 11 e Jessica Shepard con 10 per le scledensi. 18 per Cornelia Fondren, 14 con 11 rimbalzi per Pallas Kunaiyi-Akpanah e 13 per Nathalie Fontaine in quota Tortona, oltre a una gran Francesca Leonardi da 11. Pronti via e in tre minuti c’è un solo canestro, quello di Fondren per lo 0-2 a favore delle ospiti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile: Schio controlla in gara-1 di semifinale, Derthona cede

Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playoutSi è conclusa stasera la seconda giornata dedicata ai playoff di Serie A1 basket femminile 2025-2026.

Basket femminile, Schio continua il suo percorso netto in Serie A1. Battuta in trasferta anche DerthonaNon sbaglia la Famila Wuber Schio che vince la 19esima partita consecutiva continuando imbattuta l’incredibile percorso in campionato.

Temi più discussi: C’è tanta Schio nella qualificazione ai mondiali di basket femminile, 32 anni dopo; Il calcio resta fuori ma il Famila Schio riporta il Basket femminile italiano al Mondiale; Mondiale di basket femminile: Italia partecipa dopo 32 anni e anche Schio contribuisce; Programmazione tv e streaming delle Semifinali Playoff di Techfind Serie A1.

Basket femminile, impresa azzurra: Schio porta l’Italia al Mondiale dopo 32 anni ed è festa grandeTrentadue anni. Tanto è passato dall’ultima volta che la Nazionale italiana di basket femminile ha disputato un Campionato del Mondo. Era il 1994, si giocava in Australia, e quasi nessuna delle atlete ... altovicentinonline.it

C’è tanta Schio nella qualificazione ai mondiali di basket femminile, 32 anni dopoSono state ricevute questra mattina in Municipio a Schio le quattro atlete della nazionale di basket femminile, e del Famila, che son state protagoniste ... ecovicentino.it

Dinamo Women È arrivata la replica da parte del presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardara, in merito al comunicato diramato poche ore fa dalla Lega Basket Femminile - facebook.com facebook

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