Lanciano Note di Classe | i giovani talenti sfidano la musica

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lanciano, l’istituto Mario Bosco ha avviato il concorso Note di Classe, in programma dal 27 aprile. La manifestazione coinvolge giovani musicisti di età compresa tra 6 e 25 anni, che si esibiranno in varie tappe fino alla finale al teatro Fenaroli. La competizione mira a valorizzare i talenti emergenti nel campo musicale attraverso esibizioni pubbliche e prove di diversa natura.

? Cosa sapere L'istituto Mario Bosco organizza il concorso Note di classe a Lanciano dal 27 aprile.. I giovani musicisti tra 6 e 25 anni si esibiranno fino al gran finale al Fenaroli.. Dal 27 al 29 aprile, la sala Benito Lanci ospiterà le esibizioni dei giovani musicisti chiamati a sfidarsi nel quinto concorso nazionale Note di classe organizzato dall’istituto comprensivo Mario Bosco di Lanciano. L’iniziativa, che vede protagonisti studenti con età compresa tra i 6 e i 25 anni, si propone di dare spazio non solo ai risultati d’eccellenza, ma soprattutto alla dedizione e al percorso personale di ogni partecipante. Il concorso è strutturato per valorizzare il talento musicale attraverso cinque diverse tipologie di prove: i solisti, i duo strumentali, gli ensemble, le orchestre e i cori.🔗 Leggi su Ameve.eu

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