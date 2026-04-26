Lanciano Note di Classe | i giovani talenti sfidano la musica

A Lanciano, l’istituto Mario Bosco ha avviato il concorso Note di Classe, in programma dal 27 aprile. La manifestazione coinvolge giovani musicisti di età compresa tra 6 e 25 anni, che si esibiranno in varie tappe fino alla finale al teatro Fenaroli. La competizione mira a valorizzare i talenti emergenti nel campo musicale attraverso esibizioni pubbliche e prove di diversa natura.

? Cosa sapere L'istituto Mario Bosco organizza il concorso Note di classe a Lanciano dal 27 aprile.. I giovani musicisti tra 6 e 25 anni si esibiranno fino al gran finale al Fenaroli.. Dal 27 al 29 aprile, la sala Benito Lanci ospiterà le esibizioni dei giovani musicisti chiamati a sfidarsi nel quinto concorso nazionale Note di classe organizzato dall’istituto comprensivo Mario Bosco di Lanciano. L’iniziativa, che vede protagonisti studenti con età compresa tra i 6 e i 25 anni, si propone di dare spazio non solo ai risultati d’eccellenza, ma soprattutto alla dedizione e al percorso personale di ogni partecipante. Il concorso è strutturato per valorizzare il talento musicale attraverso cinque diverse tipologie di prove: i solisti, i duo strumentali, gli ensemble, le orchestre e i cori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lanciano, Note di Classe: i giovani talenti sfidano la musica Notizie correlate Al via il 5° concorso musicale “Note di classe” dell’istituto comprensivo Mario Bosco di LancianoUn appuntamento culturale e formativo volto a valorizzare il talento musicale di giovani studenti provenienti da diverse realtà scolastiche del... Boxe a Montecatini: i giovani talenti si sfidano al PalavinciIl Palavinci di Montecatini Terme, situato in Via Leonardo da Vinci 50, ospiterà dal 17 al 19 aprile 2026 le Fasi Interregionali dei Campionati...