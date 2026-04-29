Niente auto spazio ai giovani talenti e al cibo di strada | sette ore di musica no-stop per animare il centro

Nel centro cittadino si svolge un evento di sette ore consecutive, con musica dal vivo e senza l'uso di automobili. La manifestazione mette in primo piano i giovani talenti musicali e il cibo di strada, coinvolgendo numerosi partecipanti e spettatori. La scelta di eliminare le auto permette di creare uno spazio dedicato alla musica e alla convivialità, richiamando atmosfere di feste di strada di epoche passate.

Negli anni '70 e '80, dalle strade di Kingston in Giamaica fino ai quartieri del Bronx e ai celebri carnevali di Notting Hill, la ricetta era semplice ma rivoluzionaria: si sbarrava un incrocio, si montavano enormi sound system sui marciapiedi e l'asfalto si trasformava in una pista da ballo a.🔗 Leggi su Forlitoday.it To The Beat : Back 2 School | FAMILY | Full Movie in English Notizie correlate Auto fuori strada per la neve, 30enne muore in un incidente stradale: a bordo sette giovaniÈ di un morto e cinque feriti (compreso il conducente) il bilancio provvisorio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 marzo... Ceccano, quarta edizione del concorso “Giovani Chef Ciociari”: spazio ai talenti della cucina del territorioA valutare i giovani partecipanti sarà una giuria di esperti del settore gastronomico, composta da Danilo Diana, Gianni Lupo dell’Hosteria New York e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Basta macchine. Non se ne può più: il minisindaco Caliste risponde ai bambini al Moscerine Film Festival; In Italia il 90% delle auto resta parcheggiato; Sì della Giunta a nuove aree pedonali, stop alle auto davanti alle scuole e in diversi quartieri: ecco dove; Chiuso il ponte: il traghetto di Leonardo a Imbersago scialuppa di salvataggio per pedoni e due ruote. Unità versione green la piazza cambia volto niente più auto in sosta x.com Galdieri Auto. SoulProdMusic · Movement. Da oggi, niente sarà come prima. Con Omoda 5 hai una nuova idea di strada: tecnologia che anticipa, stile che firma, design che resta. Da Galdieri Auto comincia un nuovo capitolo. Adesso, è il tuo momento. Preno - facebook.com facebook