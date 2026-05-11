La Promessa anticipazioni dal 18 al 24 maggio 2026 | tensioni tra Catalina e Martina colpi di scena per Manuel

Nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, la soap “La Promessa” presenta diversi colpi di scena. Tra le vicende principali ci sono tensioni tra Catalina e Martina, con confronti e litigi che coinvolgono l'intera famiglia. Contestualmente, vengono svelati nuovi segreti che mettono sotto pressione alcuni personaggi, mentre Manuel si trova al centro di decisioni che potrebbero modificare gli equilibri all’interno della residenza.

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La settimana de La Promessa dal 18 al 24 maggio 2026 si prepara a regalare un’ondata di emozioni, tra conflitti familiari, segreti che riaffiorano e decisioni destinate a cambiare gli equilibri del palazzo. Le vicende dei Luján e della servitù continuano a intrecciarsi in un crescendo di tensione che coinvolge tutti, dai protagonisti più giovani ai membri storici della tenuta. Ogni personaggio si trova davanti a un bivio, costretto a scegliere tra cuore, dovere e ambizioni personali, mentre nuove rivelazioni rischiano di sconvolgere ciò che sembrava ormai stabilito. Cosa accadrà tra Catalina e Martina dopo l’ennesimo scontro? Quale segreto scoprirà Manuel sulla sua azienda? E chi metterà in discussione la successione di Romulo? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Promessa, anticipazioni dal 18 al 24 maggio 2026: tensioni tra Catalina e Martina, colpi di scena per Manuel ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Promessa, anticipazioni dal 4 al 10 maggio: Martina, Jacobo e le tensioni con LisandroLa settimana dal 4 al 10 maggio de La Promessa si prepara a regalare nuovi colpi di scena, intrecci familiari sempre più complessi e rivelazioni che... Un posto al sole, le anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: tensioni e colpi di scenaSettimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20. Argomenti più discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 3 al 9 maggio; La Promessa: anticipazioni dal 4 al 9 maggio! Curro ad un passo dalla verità su Jana; La promessa, le anticipazioni: il ritorno di Petra; La Promessa anticipazioni 4 maggio: Curro prega Angela di cedere e partire per la Svizzera. Terremoto a La Promessa: chi lascia la tenuta. L’addio che sconvolge tutti gli equilibri • Le anticipazioni de La Promessa dal 4 al 9 maggio 2026: l'addio choc sconvolge la tenuta, mentre Curro è a un passo da una verità sconvolgente. - x.com x.com Casa Yronwood, I Blackfyre e la Compagnia Dorata (Spoiler Estesi) - Reddit reddit