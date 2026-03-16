Mi pagavano 4 milioni di lire per portare i cecchini a Sarajevo | il ruolo del Francese nei safari umani
I "contractor" avevano il compito di accompagnare i cecchini italiani ed europei fino a Sarajevo, dove poi potevano sparare ai civili assediati. Come spiegato a Fanpage.it dalla criminologa Martina Radice, "il Francese" era uno di loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Cecchini italiani nei “safari umani” di Sarajevo: c’è un indagato per omicidioLa Procura di Milano ha notificato un invito a comparire per l'interrogatorio a un 80enne della provincia di Pordenone.
Safari umani a Sarajevo, l’80enne indagato interrogato davanti ai pm: “Non è vero nulla, mai stato a Sarajevo”Nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo, accusato di essere uno dei "cecchini del weekend" che andavano a sparare ai...