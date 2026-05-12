Una donna di 53 anni si è sottoposta a un intervento di addominoplastica a Napoli. Dopo l’operazione, è stata scoperta la presenza di una pinza di circa 15 centimetri lasciata accidentalmente all’interno del suo corpo. La pinza è stata rimossa dopo sette mesi, durante i quali la donna ha assunto antibiotici. La vicenda è stata resa nota attraverso un procedimento legale in corso.

Una donna è entrata in sala operatoria per un intervento di addominoplastica a Napoli e ne è uscita con una pinza dimenticata nell’addome. La paziente, una volta a casa, ha iniziato a stare male avvertendo forti dolori. Tramite una Tac ha scoperto che nel suo corpo c’era l’oggetto chirurgico di 15 centimetri. L’arnese è stato rimosso dopo sette mesi. L’operazione per rimuovere la pinza dall’addome Dopo l’addominoplastica, la donna di 53 anni ha cominciato ad accusare dolori, nausea e svenimenti. Tornare nell’ospedale a Napoli in cui era stata operata, il medico l’avrebbe rassicurata: i sintomi erano dovuti al recupero post operatorio. Continuando a stare male, la paziente è andata in un altro ospedale per fare una Tac.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Operata a Napoli ma il chirurgo dimentica pinza di 15 centimetri in pancia: rimossa dopo 7 mesi d'antibiotico

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