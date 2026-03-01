Cambia la pista ciclabile di via Piaggio dopo l' incontro con cittadini e imprese | Garantita viabilità sostenibile e controllata

Dopo un incontro tra cittadini e imprese, la pista ciclabile di via Piaggio subirà modifiche rispetto al progetto originale. Le nuove disposizioni mirano a garantire una viabilità sostenibile e controllata, rispondendo alle richieste avanzate durante il confronto. La modifica riguarda alcune sezioni della ciclabile, che saranno adattate per migliorare la circolazione e la sicurezza in zona.

L'assessore ai Lavori pubblici Rispoli spiega che sono state approfondite e sviluppate "una serie di soluzioni migliorative condivise con progettisti, pensate per accogliere le istanze emerse dal territorio” La pista ciclabile “della discordia” di via Piaggio cambia in parte volto rispetto al progetto iniziale. Modifiche stabilite a seguito degli incontri che l'amministrazione ha avuto con i cittadini e, soprattutto, con le imprese che operano in zona, come spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Rispoli. “La nuova visione del progetto, alla quale si sta già lavorando e che verrà concretizzata in corso d’opera - dice l'assessore - nasce infatti da un percorso di confronto reale e costruttivo, condiviso sia con i cittadini sia con le realtà industriali che quotidianamente utilizzano quella percorrenza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

