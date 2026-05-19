La pentola d' oro
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Sabato 23 Maggio alle ore 17:00, presso la Villa Mirabello ( via Villa Mirabello, n° 6 a Milano), l'Associazione Culturale Art & Music Insieme me, nell'ambito della rassegna "La Commedia e il canto", organizza un pomeriggio di grande cultura, con il reading teatrale della commedia "La Pentola. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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La pentola delloro - James Stephens
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