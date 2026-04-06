Una cassiera con oltre vent’anni di esperienza in un supermercato di Modena è stata licenziata nel 2024 a causa di un episodio legato a uno scolapasta e una pentola dal valore complessivo di 30,52 euro. L’incidente ha portato alla sua sospensione e successivamente al licenziamento, suscitando attenzione sulla gestione delle procedure disciplinari all’interno del negozio. La vicenda è diventata oggetto di discussione tra le parti coinvolte.

Modena, 6 aprile 2026 – Per oltre vent’anni è stata una delle cassiere in un supermercato all’interno di un centro commerciale di Modena, fino al 2024, quando, per uno scolapasta ed una pentola, dal valore di 30,52 euro, è stata licenziata. TRIBUNALE DI MODENA CORSO CANALGRANDE E ora il tribunale di Modena ha dato torto alla dipendente e ragione all’azienda, condannando la prima anche a 1.500 euro di spese legali, dopo l’impugnazione dell’atto da parte della lavoratrice stessa di fronte al tribunale del lavoro. Per l’azienda il motivo del licenziamento andava trovato nel fatto che la donna avesse consapevolmente e con dolo portato a sé una scolapasta ed una pentola wok, al fine di non fare leggere il codice a barre da parte del lettore ottico della cassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cassiera licenziata per scolapasta e pentola

Cassiera licenziata per uno scolapasta e una pentola non registrati (30 euro): il tribunale dà ragione al supermercatoQualche mese fa aveva suscitato indignazione la storia di un cassiere licenziato (ma poi reintegrato) a causa di un test del carrello, Dopo oltre...

Leggi anche: Modena, non registra scolapasta e padella: cassiera licenziata dopo 20 anni

Temi più discussi: Il Senegal sfila a Parigi con la Coppa d'Africa durante l'amichevole col Perù; Donnarumma e Dzeko, capitani coraggiosi in Bosnia-Italia: Noi sereni ma occorre essere duri; Altobelli: Punto sui gol di Pio Esposito: con lui l'Italia andrà ai Mondiali; Artemis, come funziona il bagno spaziale (di lusso) e come è stato riparato. Il confronto con gli astronauti dell'Apollo.

Non registrò scolapasta e pentola, cassiera licenziata. Tribunale Modena: GiustoLeggi su Sky TG24 l'articolo Non registrò scolapasta e pentola, cassiera licenziata. Tribunale Modena: 'Giusto' ... tg24.sky.it

Non registrò uno scolapasta e una pentola, cassiera licenziata dopo 20 anni di lavoroLa donna ha perso il ricorso in Tribunale, anche se la merce aveva un valore di 30 euro: «Fatto con dolo, non è stata una disattenzione» ... unionesarda.it

Non registra scolapasta e padella, cassiera licenziata dopo 20 anni #modena x.com

In un clima di incertezza lavorativa, la vicenda della cassiera Pam licenziata per un detersivo da 3 euro in Toscana ha scosso l'opinione pubblica, diventando un caso scuola su diritto del lavoro e licenziamento per giusta causa. Come riportato da testate autor facebook