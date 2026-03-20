Mentre si attende la qualificazione ai Mondiali, si può dare un’occhiata alla nuova maglia dell’Italia. Ogni volta che viene presentata una nuova divisa, suscita sempre entusiasmo tra i tifosi, indipendentemente dal periodo dell’anno o dallo stato delle qualificazioni. La presentazione della maglia suscita reazioni e aspettative tra gli appassionati, che la osservano con interesse e curiosità.

C’è una cosa abbastanza strana che succede ogni volta che esce una nuova maglia dell’Italia: non importa davvero in che momento arrivi, ci farà sempre emozionare. Può essere vigilia di un grande torneo, oppure una fase un po’ più incerta, come questa, in cui stiamo ancora aspettando di capire se ai Mondiali di calcio 2026 ci andremo davvero. La reazione è sempre la stessa. La guardi, la immagini addosso al tuo campione preferito, sperando che possa essere la maglia che porterà la Nazionale al successo. La nuova maglia dell'Italia away presentata da adidas funziona esattamente così: non perché sia nostalgica in modo esplicito, ma perché prende una cosa molto italiana, la sartoria, e la trasforma in una maglia da calcio senza renderla troppo concettuale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Aspettando di sapere se ci qualifichiamo ai Mondiali, godiamoci la nuova maglia dell’Italia

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