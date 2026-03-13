Ronaldo Inter Fusco rivela | Gli chiesi la sua maglia al ritorno a San Siro…

Durante un evento a San Siro, Fusco ha raccontato di aver chiesto a Ronaldo la sua maglia al ritorno dell’attaccante nel stadio milanese. La scena si è svolta durante una partita, e Fusco ha condiviso il ricordo di quel momento. Segui le ultime notizie sui nerazzurri per aggiornamenti sui futuri sviluppi.

di Andrea Greco Ronaldo Inter, Fusco rivela: «Gli chiesi la sua maglia, al ritorno a San Siro.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Nel mondo del calcio, ci sono storie che restano scolpite nella memoria collettiva, frammenti di un’epoca d’oro che continuano a emozionare gli appassionati. Recentemente, ai microfoni de Il Mattino, è intervenuto Pietro Fusco, ex difensore roccioso degli anni ’90 e oggi stimato direttore sportivo della Scafatese in Serie D, per condividere un retroscena inedito legato a uno dei calciatori più forti di tutti i tempi: Ronaldo il Fenomeno. PAROLE – « Empoli-Inter, che partita. Io giocavo con 5 punti di sutura alla testa, me li ero rimediati la settimana prima in uno scontro con Zauli a Vicenza, ma ero stato chiaro con Spalletti: “Contro l’Inter ci sono”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ronaldo Inter, Fusco rivela: «Gli chiesi la sua maglia, al ritorno a San Siro…» Articoli correlati Como Inter 0-0: finisce qui, tutto rimandato al ritorno a San SiroCalciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo... Ronaldo a Inter TV: «San Siro sa come si ribaltano queste notti. Chivu ha trasmesso la carica giusta, credo…»di Redazione Inter News 24Ronaldo il Fenomeno, leggenda nerazzurra, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro l’Inter In...