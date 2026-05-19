La nuova era di Harry Styles inizia con l’opening night del Together Together Tour

Da gqitalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima data del Together Tour ha visto l'esibizione del cantante, attirando pubblico e media. La serata è iniziata con una performance che ha coinvolto gli spettatori, mentre il palco e le luci hanno accompagnato le canzoni eseguite dal artista. La fase di apertura si è conclusa con un saluto al pubblico, dando il via alle successive tappe del tour. La presenza di numerosi fan si è fatta notare fin dall’arrivo, creando un’atmosfera di attesa e entusiasmo.

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Quando è arrivata la proposta di partire per coprire il concerto, ho capito immediatamente che avrei fatto di tutto per esserci. Harry Styles è uno degli artisti che hanno accompagnato la mia crescita, faccio parte di quella generazione cresciuta con i One Direction, di quelle persone che ricordano perfettamente dove si trovavano la prima volta che hanno ascoltato What Makes You Beautiful. Nel mio caso, ero a casa della mia migliore amica delle elementari quando mi mostrò il video su YouTube dicendomi: «Questa boy band è fortissima». Da quel momento, qualcosa è cambiato. E sì, tra tutti, Harry è sempre stato il mio preferito. Per anni ho avuto un piccolo rimpianto, non essere mai riuscita a vedere i One Direction dal vivo prima dello scioglimento della band. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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