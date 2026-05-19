La nuova era di Harry Styles inizia con l’opening night del Together Together Tour
La prima data del Together Tour ha visto l'esibizione del cantante, attirando pubblico e media. La serata è iniziata con una performance che ha coinvolto gli spettatori, mentre il palco e le luci hanno accompagnato le canzoni eseguite dal artista. La fase di apertura si è conclusa con un saluto al pubblico, dando il via alle successive tappe del tour. La presenza di numerosi fan si è fatta notare fin dall’arrivo, creando un’atmosfera di attesa e entusiasmo.
Quando è arrivata la proposta di partire per coprire il concerto, ho capito immediatamente che avrei fatto di tutto per esserci. Harry Styles è uno degli artisti che hanno accompagnato la mia crescita, faccio parte di quella generazione cresciuta con i One Direction, di quelle persone che ricordano perfettamente dove si trovavano la prima volta che hanno ascoltato What Makes You Beautiful. Nel mio caso, ero a casa della mia migliore amica delle elementari quando mi mostrò il video su YouTube dicendomi: «Questa boy band è fortissima». Da quel momento, qualcosa è cambiato. E sì, tra tutti, Harry è sempre stato il mio preferito. Per anni ho avuto un piccolo rimpianto, non essere mai riuscita a vedere i One Direction dal vivo prima dello scioglimento della band. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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Pare che Styles sia completamente pazzo di lei. Alla serata di debutto del tour Together Together ad Amsterdam, tra la folla in delirio per Harry Styles, c'era anche Zoë Kravitz. L’attrice, 37 anni, ha provato a confondersi tra i presenti scegliendo un cappotto l facebook
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