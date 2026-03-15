Harry Styles è tornato a condurre e esibire al Saturday Night Live, dove non si era presentato dal 2019. Durante la puntata, ha dato vita a un momento che ha fatto discutere, includendo un bacio che alcuni interpretano come risposta alle accuse di queerbaiting. La sua partecipazione ha visto l’artista britannico esibirsi davanti al pubblico, confermando la sua presenza nel programma dopo diversi anni.

La provocazione ironica è diventata esplicita quando è salito sul palco il comico Ben Marshall e dopo pochi istanti Styles si è girato verso di lui, gli ha preso il volto con le mani e l'ha baciato. Poi ha aggiunto: «Ecco, questo sì che è queerbaiting». Nel monologo l'artista britannico ha raccontato anche come ha trascorso gli anni passati dalla sua prima apparizione al Saturday Night Live, definendosi «tremendamente noioso». Ha aggiunto: «Ho finito il mio ultimo tour nel 2023 e dopo mi sono preso parecchio tempo libero. Mi sono reso conto di aver passato metà della mia vita nella musica, in tour, a creare album e a scrivere canzoni sulla frutta che la gente pensa parlino di sesso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry Styles è tornato al Saturday Night Live e si è preso una rivincita su chi lo accusa di queerbaiting (con un bacio)

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