Su Netflix il concerto Harry Styles One Night in Manchester | la prima volta live del nuovo album Kiss All the Time Disco Occasionally

Stasera alle 20 l’ex One Direction presenta al mondo Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Uno speciale per far conoscere una nuova parte (musicale) di sé C’è un momento nel teaser di annuncio in cui Harry Styles imita il suono «tudum» di Netflix e poi sorride alla telecamera. Dice molto su di lui com’è oggi: la consapevolezza del proprio peso specifico, l’ironia con cui la porta. Da stasera alle 20 Harry Styles. One Night in Manchester è disponibile su Netflix. È la prima esibizione live per presentare al mondo il suo quarto album, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Un concerto registrato venerdì 6 marzo, giorno di uscita del disco, alla Co-op Live Arena di Manchester. 🔗 Leggi su Amica.it

Leggi anche: Harry Styles pubblica il nuovo album “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

Leggi anche: La prima buona notizia del 2026: Harry Styles ha annunciato il nuovo album “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, in uscita il 6 marzo

Harry Styles arriving at the 2026 Brit Awards at the Co-Op Live Arena in Manchester - February 28

