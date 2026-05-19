Durante la Notte del Liceo Classico, gli studenti del Piccolomini di Siena hanno portato in scena uno spettacolo teatrale al Teatro dei Rozzi. Il tema scelto, Humanitas, è stato affrontato attraverso testi che vanno da Omero a Dante. La serata ha visto una forte partecipazione del pubblico, coinvolto dall’evento che ha coniugato arte e cultura classica. L’iniziativa si è conclusa con un’atmosfera di entusiasmo e interesse condiviso tra studenti e spettatori.

Emozione e grande partecipazione hanno accompagnato lo spettacolo teatrale realizzato dagli studenti del Piccolomini di Siena in occasione della Notte del Liceo classico, al Teatro dei Rozzi. Una serata intensa e coinvolgente, capace di emozionare il pubblico e di dimostrare quanto gli studi classici siano ancora oggi vivi e attuali. Attraverso la rielaborazione di testi antichi e moderni, tragedie e commedie, i ragazzi hanno affrontato il tema dell’ Humanitas, filo conduttore della Notte nazionale del liceo classico svoltasi in tutta Italia. La serata si è articolata in tre momenti: nella prima parte, gli alunni della classe IC hanno presentato la riflessione ’Humanitas allo specchio’, ricordando che la vera umanità nasce quando si smette di giudicare il corpo e si impara a osservare l’anima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Notte del liceo classico ai Rozzi. Il tema Humanitas da Omero a Dante

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Sarno La Notte del Liceo Classico alla riscoperta della Humanitas

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