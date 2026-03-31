L' attualità dell' Humanitas nella notte del liceo classico del Nostro-Repaci

Nella notte appena trascorsa, l'istituto Nostro-Repaci di Villa San Giovanni ha ospitato una manifestazione dedicata al liceo classico, attirando numerosi studenti e insegnanti. L'evento, chiamato notte nazionale del liceo classico, ha coinvolto diverse attività e ha visto la partecipazione di numerose classi dell'istituto. La serata si è svolta con numerosi interventi e iniziative legate alla cultura classica.

L'istituto ha aderito alla manifestazione di valorizzazione della cultura classica giunta alla XII edizione con una serie di rappresentazioni, letture e performance itineranti proposte da studenti e docenti della scuola La serata si è arricchita ulteriormente da performance itineranti eseguite dalle classi del Liceo. Gli studenti hanno rappresentato il tema dell’Humanitas analizzandolo da più angolazioni, proponendo al pubblico varie interpretazioni, per le quali si sono cimentati in rappresentazioni originali curandone ogni dettaglio, dalla sceneggiatura alla scenografia, mettendosi in gioco con grande entusiasmo. A concludere l'evento è stata un’emozionante lettura metrica e interpretazione in lingua greca e italiana del III inno orfico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - L'attualità dell'Humanitas nella notte del liceo classico del Nostro-Repaci Articoli correlati Il Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine aderisce alla notte nazionale del liceo classicoIl Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine di Firenze, istituto gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, aderisce alla Notte... Notte Nazionale del Liceo Classico, il programma del “Giannone”Il Liceo Classico “Pietro Giannone” presenta la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, evento ormai stabilmente inserito nel... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Villa San Giovanni: l’Istituto Nostro-Repaci aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico 2026; Villa San Giovanni, l’Istituto Nostro-Repaci protagonista nella Notte Nazionale del Liceo Classico. L'attualità dell'Humanitas nella notte del liceo classico del Nostro-RepaciL'istituto ha aderito alla manifestazione di valorizzazione della cultura classica giunta alla XII edizione con una serie di rappresentazioni, letture e performance itineranti proposte da studenti e d ... reggiotoday.it