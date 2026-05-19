La nomina per le Terme | il curriculum di Gironi esaminato in Regione

A Montecatini Terme si attende con trepidazione l’approvazione dei bandi per la vendita delle proprietà delle terme. La Regione ha esaminato il curriculum di un membro del consiglio comunale relativo alla nomina per le Terme, e la questione resta al centro di discussioni pubbliche. La decisione finale potrebbe influenzare il futuro delle strutture termali e il processo di vendita delle aree, che sono oggetto di attenzione da parte delle autorità locali.

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Montecatini Terme, 19 maggio 2026 – La città attende con ansia notizie per il via libera alla pubblicazione dei bandi per la vendita dei beni delle Terme di Montecatini. L’obiettivo è quello di riuscire a dare il via alla procedura per metà giugno. La Regione, socio di maggioranza delle Terme, pur ribadendo l’impegno degli uffici per l’avvio della procedura, mantiene un atteggiamento di prudenza. “Al momento – spiega il governatore Eugenio Giani – non ci sono novità da comunicare in questo senso, anche se confermo il nostro pieno impegno”. Gli organi del concordato, grazie alla apertura dei portali da parte del ministero della cultura, hanno potuto caricare le domande in tempo utile e, adesso, attendono le risposte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nomina per le Terme: il curriculum di Gironi esaminato in Regione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Elio Romano nuovo procuratore di Lamezia Terme, nomina del Csm Mbappé smentisce le accuse di negligenza medica: ‘Falso che abbiano esaminato il ginocchio sbagliato’Mbappé smentisce le accuse di negligenza medica: ‘Falso che abbiano esaminato il ginocchio sbagliato’"> Francia: il ritorno del campione In vista... La nomina per le Terme: il curriculum di Gironi esaminato in RegioneIl professionista erede di Quercioli sotto la lente del consiglio regionale. L’ufficializzazione è prevista nell’assemblea dei soci che ci sarà a fine mese ... lanazione.it IMPRESA EDILE LAZZARO FRANCESCO E MARIO S.N.C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com