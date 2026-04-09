elio romano nuovo procuratore di lamezia terme nomina del csm

Il Consiglio superiore della magistratura ha confermato la nomina di Elio Romano come nuovo procuratore della Repubblica a Lamezia Terme. La decisione è stata presa dal Plenum, che ha approvato all’unanimità la proposta avanzata dalla quinta commissione. Questa nomina sostituisce il precedente in carica e prende effetto immediatamente.

Elio Romano è il nuovo procuratore della Repubblica di Lamezia Terme. Lo ha deciso il Plenum del Consiglio superiore della magistratura, ratificando la proposta della quinta commissione che aveva indicato il magistrato all’unanimità. Romano, fino ad oggi sostituto procuratore alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, subentra a Salvatore Curcio, da alcuni mesi procuratore a Catanzaro. Un magistrato che conosce il territorio Quella di Lamezia Terme è una realtà già ben conosciuta da Romano che, nel suo ruolo di pm della Dda, aveva proprio la delega sul territorio lametino, coordinando numerose inchieste contro la criminalità organizzata e contribuendo a scardinare diverse cosche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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