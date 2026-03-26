Mbappé smentisce le accuse di negligenza medica | ‘Falso che abbiano esaminato il ginocchio sbagliato’

Il calciatore ha negato che i medici abbiano commesso errori nell’esaminare il suo ginocchio durante l’ultima visita medica. Le accuse di negligenza sono state respinte, con il giocatore che ha dichiarato che l’esame è stato condotto correttamente. La situazione riguarda le procedure mediche seguite in relazione a un infortunio subito di recente. La vicenda ha attirato l’attenzione nel mondo dello sport.

"> Francia: il ritorno del campione. In vista degli imminenti impegni della nazionale francese, il celebre calciatore del Real Madrid ha voluto chiarire la sua situazione fisica. Secondo le recenti dichiarazioni, ha smentito categoricamente le notizie riguardanti un presunto errore medico. Il calciatore ha assicurato che è tornato in perfetta forma e pronto a dare il massimo per il proprio paese. Le sue parole hanno rassicurato non solo i tifosi, ma anche gli allenatori e i compagni di squadra, che vedono in lui uno dei punti fermi del gruppo. Dopo un periodo di incertezze legato a infortuni e servizio medico, il calciatore si è dimostrato determinato a rimanere concentrato e a mantenere alta la sua prestazione in campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mbappé smentisce le accuse di negligenza medica: ‘Falso che abbiano esaminato il ginocchio sbagliato’ Articoli correlati Real Madrid nella bufera sull’infortunio di Mbappé: “Hanno esaminato il ginocchio sbagliato”Dalla Francia accuse pesantissime allo staff medico del Real Madrid per una diagnosi errata all'infortunio di Kylian Mbappé: decisivo il secondo... "Risonanza al ginocchio sbagliato? Mai successo". Mbappé smentisce il presunto errore del RealKylian Mbappé, reduce da un infortunio a un ginocchio, ha smentito le notizie date dalla stampa spagnola e francese secondo cui il Real Madrid... Una raccolta di contenuti su Mbappé smentisce Argomenti discussi: Mbappé smentisce le accuse di negligenza medica: 'Falso che abbiano esaminato il ginocchio sbagliato'. Mbappé si sfoga sulla presunta visita al ginocchio sbagliato: Fake newsIl fuoriclasse francese del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Brasile ... corrieredellosport.it Mbappé, caos infortunio: accuse al Real, poi la smentitaClamoroso retroscena dalla Francia sul caso Kylian Mbappé, al centro di una vicenda che intreccia diagnosi mediche e polemiche. L’attaccante, fermo dai primi giorni di marzo, è tornato nel ritiro dell ... gonfialarete.com